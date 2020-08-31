Глава Архангельской области назвал позором продажу воды по талонам
Архангельск, 31 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Платный подвоз воды жителям отдаленных территорий Архангельска стал поводом для разбирательства в региональном правительстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, врио губернатора резко осудил такое решение.
Напомним, с 24 августа жители поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето» стали получать по талонам воду, которую до этого десятилетиями подвозили бесплатно. Тариф составил семь рублей за 20 литров. Это вызвало волну возмущения местных жителей, которое глава региона назвал вполне обоснованным.
Градоначальник отметил, что вода никогда не была бесплатной — подвоз воды обходился организации в миллион рублей. Эта сумма учитывалась в потерях.
Александр Цыбульский посчитал сумму не столь значительной для бюджета, чтобы перекладывать ее на плечи горожан.
Разрешить ситуацию в кратчайшие сроки Александр Цыбульский поручил администрации Архангельска и областному агентству по тарифам и ценам.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году архангельские депутаты должны избрать нового градоначальника. Дату выборов назначат 4 сентября.