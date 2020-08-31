Архангельск, 31 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Платный подвоз воды жителям отдаленных территорий Архангельска стал поводом для разбирательства в региональном правительстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, врио губернатора резко осудил такое решение.

Neil Tackaberry Вода

Напомним, с 24 августа жители поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето» стали получать по талонам воду, которую до этого десятилетиями подвозили бесплатно. Тариф составил семь рублей за 20 литров. Это вызвало волну возмущения местных жителей, которое глава региона назвал вполне обоснованным.

«Объясните мне, что изменилось в организации подвоза воды, раз появилась необходимость брать за это плату?» — обратился Александр Цыбульский к главе Архангельска Игорю Годзишу.

Градоначальник отметил, что вода никогда не была бесплатной — подвоз воды обходился организации в миллион рублей. Эта сумма учитывалась в потерях.

«Теперь же водоснабжающая организация вышла с инициативой тарифицировать этот процесс и получила соответствующий тариф. Мы не имеем права отказать законным требованиям ресурсоснабжающей организации», — заявил Годзиш.

Александр Цыбульский посчитал сумму не столь значительной для бюджета, чтобы перекладывать ее на плечи горожан.

«Это позор, что в XXI веке люди живут с подвозной водой. У нас перед ними есть моральные обязательства. Эту ситуацию с талонами надо немедленно исправлять, еще раз проработать вопрос с ресурсоснабжающей организацией, найти другие варианты компенсации потерь», — заявил Цыбульский.

Разрешить ситуацию в кратчайшие сроки Александр Цыбульский поручил администрации Архангельска и областному агентству по тарифам и ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году архангельские депутаты должны избрать нового градоначальника. Дату выборов назначат 4 сентября.