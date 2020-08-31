Таллин, 31 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Батарея реактивных систем залпового огня армии США впервые будет развернута в Эстонии и проведет боевые стрельбы, сообщает 31 августа пресс-служба посольства США в Эстонии.

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«41-я бригада полевой артиллерии Армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии», — указано в сообщении пресс-службы.

Стрельбы будут проводиться с 1 по 10 сентября, в них примут участие порядка 70 военнослужащих 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии Армии США и личный состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Пресс-служба посольства США подчеркивает, что эти учения направлены на проверку готовности совместных действий реактивной артиллерии США и местных союзников по НАТО.

Стоит отметить, что это первые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США за пределами их базы в германском Графенвёре.