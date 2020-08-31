Петергоф, Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожарные работают на территории дошкольного образовательного учреждения школы № 411. Эвакуировано 62 человека, в том числе 24 ребенка. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

82.mchs.gov.ru Пожарные

ЧП произошло около 16:27 мск в понедельник в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Задымление зафиксировали в пищеблоке в здании средней общеобразовательной школы №411 на улице Ботаническая, 6.

«По прибытию наблюдается задымление в помещении столовой. Со слов охраны до прибытия эвакуировано 62 человека (38 взрослых 24 ребенка). Проводится разведка», — уточнили в ведомстве.