Москва, 31 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить кредитные каникулы и провести кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Давайте хотя бы продлим эту программу (кредитных каникул) до конца года, к чему мы неоднократно призывали правительство», — сказал Миронов.

Он также предложил провести в осеннюю сессию Госдумы парламентские слушания по вопросу проведения кредитной амнистии.

«Это непростое решение, которое нужно тщательно продумать. Но пока наши финансовые власти делают вид, что у них все под контролем. Хватит прятать голову в песок, господа. Чем дальше мы будем откладывать этот шаг, тем с большими угрозами столкнемся», — заключил Миронов.

30 сентября 2020 года истечет срок подачи заявок на участие в программе кредитных каникул.