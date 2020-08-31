Ульяновск, 31 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области 1 сентября пройдут торжественные линейки в школах в честь начала нового учебного года. При этом власти просят работодателей дать выходной сотрудникам, у которых дети учатся в младших классах. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Отмечается, что сегодня, 31 августа, на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к работодателям с просьбой отпустить в День знаний родителей младшеклассников на праздничные линейки. Глава региона также поручил дать 1 сентября выходной работникам бюджетных учреждений, чьи дети идут в 1−4 классы.

1 сентября глава региона планирует посетить ряд образовательных учреждений в Ульяновске, поздравить учащихся и педагогические коллективы с началом нового учебного года.

Власти напоминают, что в День знаний в Ульяновской области усилят меры безопасности, в том числе санитарные, во всех общеобразовательных учреждениях. По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семёновой, «учебный процесс в школах области будет организован с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора».