Портленд, США, 31 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Число задержанных в городе Портленде (штат Орегон, США) с вечера 30 августа по настоящее время достигло 29, сообщили 31 августа в местной полиции.

(сс) David Geitgey Sierralupe Протестующие в Портленде. США

Ряд задержанный арестован в обвинению в нарушении общественного порядка. Этих людей обвиняют в том, что они атаковали полицию по время протестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Портленде, в котором не первый месяц продолжаются беспорядки, накануне, 30 августа, прошла очередная акция протеста: участники действа бросали камнями и куриными яйцами в правоохранителей.