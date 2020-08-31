Нью-Йорк, США, 31 августа, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Индекс американского фондового рынка S&P 500 снова побил исторический рекорд на открытии торгов Уолл-стрит 31 августа.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

На старте сессии S&P 500 вырос на 1,72 пункта (0,05%), до 3509,73 пункта. Индекс Nasdaq также вырос — на 23,18 пункта (0,20%), до 11 718,81 пункта. Однако Dow Jones упал на 10,21 пункта (0,04%), до 28 643,66 пункта.

«Потребительский» индекс S&P 500 обновляет исторический максимум шестую сессию подряд. Ожидается, что август текущего года для индекса станет самым результативным с 1984 года.

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