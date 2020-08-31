Москва, 31 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Меры профилактики коронавируса в российских школах в новом учебном году не предполагают обязательное ношение школьниками защитных масок. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора, опубликованном 31 августа в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

AlexChirkin Медицинская маска

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"На самом деле в требованиях Роспотребнадзора и Минпросвещения нет рекомендаций о ношении масок детьми. В школе они спокойно могут находиться без масок во время урока и перемен, в столовых и на физкультуре», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что график начала уроков в школах будет организован таким образом, чтобы избежать скопления детей, поэтому не следует опасаться того, что «дети будут толпиться на входе в школу, и все друг друга перезаражают».

Приемы пищи у разных классов также будут организованы в разное время, чтобы дети успели полноценно поесть, добавили в ведомстве.