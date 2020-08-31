Калуга, 31 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. 31 августа глава калужского региона Владислав Шапша поздравил студентов КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана с началом нового учебного года. На торжественной линейке первокурсников также приветствовали депутат Государственной думы Павел Завальный, директор учебного заведения Андрей Царьков и руководитель завода «Тайфун» Андрей Петраков.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Владислав Шапша вручил первокурсникам «бауманки» символический ключ знаний

Андрей Царьков подчеркнул, что один из самых престижных и старейших технических университетов даёт гарантию фундаментального и качественного образования. Почти за 200 лет его выпускниками стали более 200 тысяч инженеров, которые стояли у истоков отечественной лесной, атомной, электронной промышленности, самолетостроения и освоения космоса.

Приветствуя первокурсников, Владислав Шапша отметил, что полученные в стенах калужского филиала университета знания помогут и нынешним студентам вписать свои имена в историю страны.

«Я желаю вам успехов, настойчивости. И, конечно, вы должны понимать, что… вам предстоит сделать очень много. Все будет зависеть от вас, от вашего желания, трудолюбия и увлеченности. Я поздравляю вас с этим замечательным шагом — стать студентом лучшего вуза страны!» — отметил руководитель области.

В заключении мероприятия студентам первого курса были вручены символический ключ знаний и студенческий билет.