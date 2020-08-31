Владислав Шапша вручил первокурсникам «бауманки» символический ключ знаний
Калуга, 31 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. 31 августа глава калужского региона Владислав Шапша поздравил студентов КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана с началом нового учебного года. На торжественной линейке первокурсников также приветствовали депутат Государственной думы Павел Завальный, директор учебного заведения Андрей Царьков и руководитель завода «Тайфун» Андрей Петраков.
Андрей Царьков подчеркнул, что один из самых престижных и старейших технических университетов даёт гарантию фундаментального и качественного образования. Почти за 200 лет его выпускниками стали более 200 тысяч инженеров, которые стояли у истоков отечественной лесной, атомной, электронной промышленности, самолетостроения и освоения космоса.
Приветствуя первокурсников, Владислав Шапша отметил, что полученные в стенах калужского филиала университета знания помогут и нынешним студентам вписать свои имена в историю страны.
В заключении мероприятия студентам первого курса были вручены символический ключ знаний и студенческий билет.