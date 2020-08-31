Красногорск, 31 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. План вакцинации населения от гриппа в 2020 году утвержден министерством здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Охват вакцинации должен составить не менее 60% от численности населения региона и не менее 75% от численности населения, находящегося в группах риска. При этом в Подмосковье для этих целей будут применяться такие препараты, как «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс».

«Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Московской области, приступили к организации проведения профилактической вакцинации населения против гриппа в соответствии с планом вакцинации, утвержденным распоряжением», — отмечено в сообщении.