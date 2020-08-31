Чебоксары, 31 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются следственные действия по факту аварии в Батыревском районе, которая унесла жизни четырёх человек. В полиции полагают, что водитель мог уснуть за рулём, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария на 89 километре автодороги «Цивильск-Ульяновск» в Батыревском районе Чувашии

Авария произошла утром 29 августа на дороге Цивильск — Ульяновск на территории Батыревского района. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки «Хендай солярис» при выезде на «встречку» врезался в грузовик. В результате на месте аварии погибли четыре человека.

«К моменту ДТП молодой человек находился в пути около пяти часов и мог уснуть за рулем. Кроме него, от полученных травм на месте аварии скончались двое молодых людей и девушка — жители Чувашии и Дагестана», — говорится в сообщении полиции.

Ранее правоохранители отмечали, что погибшим — от 20 до 23 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в отдел по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор 22-летнему жителю, которого дважды уличили в вождении в пьяном виде.

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