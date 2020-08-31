Бишкек, 31 августа, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сегодня, 31 августа, поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Американский лидер напомнил киргизстанскому коллеге о том, что власти США за годы независимости выделили более $2 млрд (147,6 млрд рублей) на поддержку усилий по построению демократических институтов и экономики, а также обеспечению уважения прав человека в Киргизии.

«Я восхищаюсь непоколебимостью Киргизской Республики в защите демократических ценностей и независимости в течение последних 29 лет», — подчеркнул Дональд Трамп.