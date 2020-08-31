Мэр Краснодара заразился коронавирусом SARS-CoV-2
Краснодар, 31 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Первышев госпитализирован с больницу с диагнозом COVID-19. Об этом он сам написал сегодня, 31 августа, в своем телеграм-канале.
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Мэр Краснодара Евгений Первышев
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«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией», — написал Первышев.
Он отметил, что строго соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, а также активно пользовался антисептиками, тем не менее коронавирус его не миновал.
«Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора», — пишет мэр Краснодара.