Киев, 31 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Отметим, что никаких сенсаций не состоялось, и наиболее резонансным является выдвижение юмориста и КВНщика Александра Филимонова в мэры Одессы. Кандидатом из партии «Слуга народа» в Днепре является Сергей Рыженко, в Запорожье — Виталий Тышечко, в Киеве — депутат Рады Ирина Верещук, во Львове — Тарас Кльофа, в Харькове — нынешний губернатор региона Алексей Кучер.

С комментарием к прессе пока вышел только Филимонов, который заявил, что предложение выдвигаться ему поступило лично от президента Зеленского, «которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса без коррупции».

На съезде «Слуги народа» присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Местные выборы на Украине должны состояться в октябре нынешнего года.