Екатеринбург, 31 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В Свердловской области коронавирусный режим ограничений продлён ещё на неделю, до 7 сентября. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина в маске в центре Екатеринбурга

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Данная мера касается граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Им предписано соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, особый режим повышенной готовности был введён на Среднем Урале в марте. За последние месяцы его серьёзно ослабили. Но гражданам нужно носить маски в закрытых местах, а пожилым и больным — оставаться дома. Впрочем, эти ограничения соблюдают далеко не все жители региона.