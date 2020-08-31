Москва, 31 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Слухи о том, что российские школы якобы намерены перейти на дистанционный формат учёбы с 20 сентября, не соответствуют действительности. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора на наиболее популярные вопросы, опубликованных в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

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"Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дистанционный формат обучения рекомендован только для дополнительных занятий и кружков и лишь при наличии технической возможности.