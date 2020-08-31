Москва, 31 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Производством второй российской вакцины от коронавирусной инфекции будет заниматься компания «Биокад». Об этом 31 августа сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Это предприятие изначально было определено как партнёр — компания «Биокад», генеральный директор — Дмитрий Морозов», — сказал он.

Глава Минпромторга отметил, что компания была выбрана ещё на этапе разработки вакцины и начала её клинических испытаний.

«Биокад» находился «в полном контакте» с разрабатывающим вакцину центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «логично было бы продолжать и освоение серийного выпуска вакцины», отметил Мантуров.