Архангельск, 31 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В Архангельске грядет смена градоначальника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, дату конкурса поотбору кандидатур на должность главы города назначат 4 сентября.

Atorero (Alexander Kozlov) Архангельск

Полномочия нынешнего мэра Игоря Годзиша истекают в этом году. Напомним, до этого он руководил региональным министерством ТЭК и ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году работа Игоря Годиша и его команды была неоднократно подвергнута критике врио губернатора Александром Цыбульском из-за состояния городских улиц.