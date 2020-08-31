Салехард, 31 августа, 2020, 16:32 — ИА Регнум. На Ямале для пенсионеров старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется карантин до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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При этом, напомним, с 1 сентября в регионе возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. К обычному режиму работы возвращаются ЗАГСы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с начала пандемии по состоянию на 31 августа зарегистрировано 13 411 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 992 человека, 90 пациентов с COVID-19 скончались.