Черкесск, 31 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии бесплатное горячее питание будет организовано для 23 тыс. учащихся начальной школы. В регионе для этого имеются условия почти во всех образовательных учреждениях. Решен вопрос с питанием и в тех школах, где нет своих пищеблоков. Таких в республике 23, глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Mil.gov.ua В столовой

«Мы решили эту проблему, заключив договорённости о доставке горячего питания, и прорабатываем вопросы по организации мест для приема пищи», — отметил Темрезов.

По данным пресс-службы субъекта, учащихся тех образовательных учреждениий, где нет своих столовых, будут организовано возить на обед в соседнюю школу. Может также быть организована доставка обеда в такую школу.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесии выделят из федерального бюджета на организацию питания школьников свыше 91 млн рублей.