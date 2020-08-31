Ставрополь, 31 августа, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Информация об уже запланированном переводе системы образования Ставропольского края на дистанционный режим с 20 сентября 2020 года является недостоверной. Об этом 31 августа на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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"Каких только домыслов и сплетен мы с вами не начитались и наслушались во время пандемии. Вот появился еще один пример такого «творчества». <…> О том, что с 20 сентября мы якобы образование снова переведем на дистанционку. Это неправда. Таких планов у нас нет и быть не может», — написал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что подобные решения краевыми властями принимаются на основании текущей эпидситуации и с учетом позиции Роспотребнадзора, а не заранее. Владимиров призвал жителей края не верить фейковым новостям и пользоваться информацией из официальных источников.

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