Сыктывкар, 31 августа, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Врио главы Коми попросил президента РФ увеличить финансирование дорог в республике.

Paweł Kuźniar Плохая дорога

«Владимир Владимирович, вы не представляете. Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населённых пункта в республике не имеют круглогодичной связи — это земляные дороги. Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно. Когда приезжаю, говорю: «Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идёт?» Они говорят: «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезём сюда, дорог-то нет?»

Уйба сообщил главе государства, что общая протяжённость межмуниципальных региональных дорог — 4800 километров, из них 3400 километров — это дороги, находящиеся в удручающем состоянии.

Президент, в свою очередь, отметил, что бывал в Коми еще в составе стройотряда и с тех пор в регионе мало что изменилось.

«К сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети», — отметил Владимир Путин.