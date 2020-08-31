Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой. Видеообращение к поклонникам шоумен опубликовал 31 августа.

Www.youtube.com/ Лидер рэйв-группы LittleBig, которая должна была в этом году представлять Россию на конкурсе «Евровидение», разводится с женой.

Сообщение о расставании Прусикин и его супруга начали с шутки, что якобы ждут второго ребенка. О разводе музыкант и его бывшая супруга сообщили с улыбкой.

«Мы хотели бы, чтобы вы узнали это от нас, а не из какой-то желтой прессы, мы, к сожалению, разводимся, — сказал музыкант. — Это не спонтанное решение, думали об этом полгода».

В свою очередь, Ирина отметила, что к этому решению они с Ильёй пришли в декабре 2019 года, после длительного тура Little Big.

«Мы остались друзьями. Мы наконец-то поговорили, у нас было очень много претензий друг к другу и, если бы мы остались вместе ради ребенка, мы были бы очень несчастны и это состояние перекинули на ребенка», — объяснил музыкант.

Причиной такого решение Илья Прусикин назвал постоянные разъезды, концерты, полную занятости жизнь и нехватку времени на семью.

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"У нас по факту была семья на расстоянии. Отношения на расстоянии невозможны», — резюмировал шоумен.

Пара посоветовала своим поклонникам делиться со своими партнерами переживаниями и мыслями, чтобы не получилось так, как вышло у Прусикина и Смелой.

Отметим, с Ириной Смелой Илья Прусикин состоял в официальном браке с июля 2016 года. За время отношений у них родился ребенок, сын Добрыня.