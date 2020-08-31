Магас, 31 августа, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В Ингушетии установлен факт хищения 10 млн рублей при обеспечении жильем детей-сирот. Подозревается в совершении этого преступления 38-летний местный житель, который являлся заместителем генерального директора общества, действующим по доверенности руководителя ООО «Мрия», сообщили 31 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

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В 2016—2017 годах министерство образования республики заключило с ООО «Мрия» два госконтракта на приобретение 59 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако мошенник предоставил подложные документы и похитил денежные средства на сумму более 10 млн рублей, которые были перечислены минобром за покупку семи квартир.

Злоумышленник подготовил акты приема-передачи министерству квартир, а по факту они принадлежали другим лицам. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое уже расследовано и передано в суд.

На имущество подозреваемого наложен арест на сумму 10 млн рублей. При обыске в его домовладении было обнаружено оружие и боеприпасы, фигурант дела о мошенничестве попал еще и под статью о незаконном обороте оружия.