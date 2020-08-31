Рязань, 31 августа, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Ликвидировать очереди в детские сады и ясли до 2024 года пообещал 31 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов. Это заявление глава региона сделал во время осмотра новой пристройки к детскому саду № 140 в Рязани.

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме. 1880

Корпус сада для детей ясельного возраста возвели в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография». На строительство объекта и приобретение оборудования было выделено более 65 млн рублей. В основном здании детского сада к началу нового учебного года отремонтировали прачечную и пищеблок, закупили новое оборудование, потратив на изменения более 3,7 млн рублей из резервного фонда правительства Рязанской области.

«Новая пристройка позволила дополнительно обеспечить местами порядка 80 детей от двух до трёх лет. В регионе пока ещё сохраняется очередь, но она постепенно уменьшается. В этом году строим шесть пристроек и новых детских садов. В следующем — также продолжим работу по этому направлению. До 2024 года мы обязательно ликвидируем очередь в детские сады и ясли согласно задаче, поставленной Президентом РФ», — сказал Николай Любимов.

В детском саду также установлено оборудование для обеззараживания воздуха, закуплены дезинфекторы для рук, бесконтактные термометры для утренних фильтров.