Рязанские власти пообещали ликвидировать очереди в детские сады к 2024 году
Рязань, 31 августа, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Ликвидировать очереди в детские сады и ясли до 2024 года пообещал 31 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов. Это заявление глава региона сделал во время осмотра новой пристройки к детскому саду № 140 в Рязани.
Корпус сада для детей ясельного возраста возвели в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография». На строительство объекта и приобретение оборудования было выделено более 65 млн рублей. В основном здании детского сада к началу нового учебного года отремонтировали прачечную и пищеблок, закупили новое оборудование, потратив на изменения более 3,7 млн рублей из резервного фонда правительства Рязанской области.
В детском саду также установлено оборудование для обеззараживания воздуха, закуплены дезинфекторы для рук, бесконтактные термометры для утренних фильтров.