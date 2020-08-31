Кигали, 31 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Предполагаемый лидер Руандийского движения за демократические перемены (MRCD) — организации, которая считается террористической в Руанде, арестован, 31 августа сообщает Anadolu.

Victor Арест

Бюро расследований Руанды сообщило об аресте Пола Русесабаджины — руандийца, получившего всемирную известность благодаря американскому художественному фильму «Отель «Руанда», посвященному теме геноцида тутси в Руанде.

Русесабаджина выступает прототипом главного героя фильма — менеджера гостиницы, укрывшего 1268 гражданских лиц тутси и умеренных хуту от полиции, которая их истребляла.

Русесабаджина долгое время жил за пределами страны — в Бельгии — и был арестован при участии иностранных сил. По данным руандийских спецслужб, Русесабаджина подозревается в том, что он является основателем, лидером, спонсором и членом MRCD.

Также его обвиняют в поджоге, похищении и убийстве, совершенных против невооруженных руандийских мирных жителей, в том числе в районе Ньяругуру в июне 2018 г. и в районе Ньямагабе в декабре 2018 г.

Власти Руанды называют Русесабаджину, имеющего мировую известность, диссидентом и террористом. По данным агентства, Русесабаджина в 2011 г. был удостоен премии «Лантос», которую присуждают за действия в области прав человека.

Напомним, Русесабаджина находится в конфронтации с президентом Руанды Полем Кагаме. О руандийском президенте Русесабаджина жестко высказался в автобиографической книге «Обычный человек».

Добавим, что в книге «Отель Руанда, или Геноцид тутси, как он виден из Голливуда», вышедшей в 2008 г., одним из соавторов которой стал Альфред Ндахиро, советник президента Кагаме по связям с общественностью, действия Русесабаджины представлены вовсе не героическими, как в фильме.