Киев, 31 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Одной из ключевых проблем системы образования на Украине является ситуация с заработными платами в учебных заведениях страны, заявил на брифинге 31 августа исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Чиновник отметил, что при нынешней системе практически одинаковые оклады получают учитель и уборщик, чего быть не должно.

«Есть проблема с неравенством заработных плат, с тарифной сеткой. Есть проблема в том, что у нас почти одинаковый оклад и для уборщика, и для учителя. Есть проблема и по справедливости надбавок», — заявил Шкарлет.

По его словам, министерство пытается пытаемся хотя бы частично выйти из этой ситуации за счет «остатков субвенции».

ИА REGNUM напоминает, что 25 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в настоящий момент заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране. Соответственно, добавил министр, количество людей с медицинским образованием, которые выезжают из Украины за границу, увеличивается каждый год.