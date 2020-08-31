Париж, 31 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Ирак для переговоров с лидерами страны в среду, 2 сентября 2020 года, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Визит президента Франции, как ожидается, станет первым визитом главы иностранного государства с момента назначения Мустафы аль-Каземи премьер-министром Ирака.

Эммануэль Макрон совершит первый официальный визит в Ирак, где встретится с премьер-министром Ирака и другими официальными лицами в Багдаде в знак солидарности со страной, переживающей кризис.

Глава французского государства совершит однодневный визит в Ирак после поездки в Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции совершит визит в Ливан 1 сентября 2020 года.

Подробнее в материале:Макрон совершит новый визит в Ливан