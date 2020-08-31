Путин: музей на Самбеке будет содействовать сбережению исторической памяти
Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», который был открыт в Ростовской области 30 августа, будет содействовать сбережению исторической памяти. Об этом говорится в телеграмме, которую направил участникам церемонии открытия президент России Владимир Путин.
«Уверен, что новый музей, его содержательные образовательные, просветительские, патриотические проекты вызовут искренний, неподдельный интерес посетителей всех поколений, будут содействовать сбережению нашей исторической памяти», — говорится в телеграмме.
ИА REGNUM напоминает, что крупнейший на Дону музей открыли в Неклиновском районе Ростовской области в память о бойцах, павших в кровопролитных сражениях в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, руководители российских регионов, ветераны, военнослужащие, поисковые отряды, молодёжь.