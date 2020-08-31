Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», который был открыт в Ростовской области 30 августа, будет содействовать сбережению исторической памяти. Об этом говорится в телеграмме, которую направил участникам церемонии открытия президент России Владимир Путин.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Открытие военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»

«Уверен, что новый музей, его содержательные образовательные, просветительские, патриотические проекты вызовут искренний, неподдельный интерес посетителей всех поколений, будут содействовать сбережению нашей исторической памяти», — говорится в телеграмме.

ИА REGNUM напоминает, что крупнейший на Дону музей открыли в Неклиновском районе Ростовской области в память о бойцах, павших в кровопролитных сражениях в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, руководители российских регионов, ветераны, военнослужащие, поисковые отряды, молодёжь.