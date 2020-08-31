Москва, 31 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть первый день рабочей недели, 31 августа, он же последний день лета, начали ростом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Цена нефти Brent к вечеру повышается на 1,4%, а WTI дорожает почти на такую же величину.

Вероятно, что рост происходит после публикации отчёта Baker Hughes, показавшего уменьшение количества активных нефтедобывающих платформ в США ещё на три единицы до 180.

Следующий уровень сопротивления по Brent находится на $47,10 за баррель, пробив его, цена этого сорта может уйти на $47,40.

Однако это вряд ли будет возможным в отсутствие поддерживающих фундаментальных факторов, например, данных по росту спроса на нефть. На сегодня ожидается коридор цен Brent в $45,80−47 за баррель», — считает эксперт.

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