Подгорица, 31 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Результаты парламентских выборов, прошедших 30 августа в Черногории, — это большая победа для ее граждан, которые после трёх десятилетий правления Демократической партии социалистов Мило Джукановича дождались демократической смены власти. Такое мнение ИА REGNUM рассказал участник большой выборной коалиции «За будущее Черногории», получившей по итогам голосования 27 мест в парламенте страны, один из лидеров «Демократического фронта» Милан Кнежевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович

По предварительным результатам, у коалиции, сложившейся вокруг правящей Демократической партии социалистов (ДПС), около 35% голосов, или 30 мест в парламенте. Если к этой цифре присоединить то количество мандатов, которые получили небольшие партии — партнеры ДПС, получается 40 мест. С другой стороны, три главных оппозиционных объединения — «За будущее Черногории», «Черным по белому» и «Мир — наша нация» — вместе набрали 41 место, или необходимое для формирования правительства большинство.

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«Самый большой выигрыш для наших граждан — это то, что впредь любую новую власть будет легче сменить. Уже никогда один человек не будет более трех десятилетий занимать правящие позиции в нашем небольшом государстве в Европе», — отметил Кнежевич.

По словам политика, лидер Черногории Мило Джуканович 30 августа вечером уже признал поражение на выборах. Как президент страны он должен предложить мандат на формирование правительства тому политику, который сможет обеспечить парламентское большинство.

«У нашей коалиции вместе с объединениями Алексы Бечича («Мир — наша нация») и Дритана Абазовича («Черным по белому») уже есть 41 место, а это большинство в черногорском парламенте. Тем не менее мы, как ответственные политики, готовы предложить и партиям национальных меньшинств стать частью большой поствыборной коалиции. Я уверен, что в итоге в рамках этого парламентского большинства будет более 41 депутата», — подчеркнул Кнежевич.

Политик добавил, что он считает маловероятным сценарий, при котором Демократическая партия социалистов сможет перетянуть на свою сторону необходимое для формирования правительства количество депутатов.

«В данный момент я исключаю любой вид политической коррупции, — сказал он. — Я уверен, что граждане Черногории не допустят подобного сценария. Любой пересмотр воли избирателей привел бы к катастрофе».

Среди первых задач нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов 30 августа, Кнежевич выделил экономическое оздоровление Черногории, выход из рецессии, а также и достижение межнационального примирения, и работу над восстановлением демократических институтов, которые смогут ввести Черногорию в Евросоюз, восстановив при этом лучшие из возможных отношений с Сербией, Республикой Сербской, вернее, Боснией и Герцеговиной и другими странами региона, а также с Россией.

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