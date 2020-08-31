Саратов, 31 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин. Информацию о смертельных случаях озвучил заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Погибли от инфекции 80-летний и 68-летний мужчины. Первый с существенным поражением легких лечился амбулаторно под наблюдением терапевта. После ухудшения состояния больного госпитализировали. В клинике мужчина провел 11 суток.

Второй пациент был госпитализирован на пятые сутки от начала заболевания. В стационаре мужчина провел 12 суток, девять из них на ИВЛ.

Таким образом, общее число погибших с начала пандемии в Саратовской области достигло 75 человек.

ИА REGNUM напоминает, с 31 августа в Саратовской области разрешается работа социально-оздоровительных центров и снимается ограничение по количеству верующих, посещающих культовые здания.

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