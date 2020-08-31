Москва, 31 августа, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Рубль стабилен в начале недели 31 августа и даже слегка укрепляется. Основная интрига недели — подорожает ли российская валюта к доллару и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Очень похоже, что разговоры об этом — это просто попытка привлечь внимание к чьей-то точке зрения.

Резкое ослабление рубля ранее происходило сначала на эмоциях из-за обострения ряда геополитических факторов — от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным до происходящего в Белоруссии.

Затем Минфин и Центробанк РФ начали активную работу по выравниванию ситуации с дефицитом бюджета РФ, контролируемо девальвируя «россиянина».

Сейчас все спокойно, причем по всем значимым фронтам, и это позволяет рублю просто стабилизироваться. Оснований для резкого укрепления, как и для заметного падения, сейчас нет.

Доллар США к середине дня стоит 73,82 руб. и возвращается в проторгованный диапазон 73−75 руб., как и было сказано.

Евро торгуется по 87,93 руб. и также спускается в известные и комфортные рамки колебаний 86−88 руб. Все происходит именно так, как и должно было быть», — пояснила эксперт.

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