Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В Петербурге объявлен конкурс на разработку проектов планировки территории для будущего строительства двух участков кольцевой линии метро, а также электродепо на этой перспективной линии. Конкурс на поиск подрядных организаций объявил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Начальная (максимальная) цена контракта для проекта участка Кольцевой линии от будущей станции «Площадь Калинина» до будущей станции «Ладожская-2» составляет 39,83 млн рублей. Для участка от будущей станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина» максимальная цена контракта составляет 28,8 млн рублей.

За разработку проекта для электродепо «Арсенальное» на участке Кольцевой линии. подрядчик может запросить не более 10,92 млн рублей.

«Подрядным организациям предстоит разработать и согласовать во всех необходимых инстанциях документацию по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения вестибюля», — пояснили в КРТИ.

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Ввод в эксплуатацию участка Кольцевой линии метро от «Лесной» до «Ладожской» планируется после 2030 года. На участке запланированы семь станций: помимо дублей «Лесной» и «Ладожской» это «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская».

Первый участок Кольцевой — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» — протянется через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую».