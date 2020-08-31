Москва, 31 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Точные даты запуска чартерных авиарейсов в Стамбул в настоящее время прорабатывается. При этом уже известно, что чартеры могут стартовать примерно на месяц раньше, чем в 2019 году — в октябре, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

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А с 1 октября из «Шереметьево» в Стамбул запускаются регулярные рейсы авиакомпании Nordwin. Также будут доступны транзитные рейсы из 10 городов России с пересадкой в Москве.

Тур в Стамбул в сентябре на двоих на неделю стоит от 45 тыс. до 64 тыс. рублей в зависимости от отеля. Туроператоры отмечают, что Стамбул больше всего интересен туристам в возрасте 25−65 лет, путешествующим без детей.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 сентября авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты из столицы Татарии в Стамбул.

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