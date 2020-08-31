Москва, 31 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

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"Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.

Помощник вице-премьера Тимур Чернышев также уточнил, что перед выходом на работу Трутнев сдал три теста на коронавирус, результаты которых были отрицательными.