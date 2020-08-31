Белгород, 31 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Все 100% школ Белгородской области готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения в условиях пандемии коронавируса. 1 сентября учеников примут 545 образовательных учреждений. На оснащение школ антисептиками, рециркуляторами, туалетными принадлежностями выделено 115 млн рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

В образовательных учреждениях сформированы индивидуальные маршруты для классов. Расписание уроков и перемен составлены с учётом минимизации контактов обучающихся. Массовые мероприятия для учеников из разных классов запрещены.

Администрациям школ, где обучаются свыше 500 человек, предложили на выбор несколько моделей организации учебного процесса: часть предметов преподавать в традиционном формате, а часть — в дистанционном, в течение 3−4 дней проводить очные занятия и 1−2 дня в неделю — онлайн-обучение, организовать начало уроков в разное время.

Завтраки и обеды в школах должны длиться не менее 20 минут, в столовых разграничат потоки учеников. В каждой общеобразовательной организации разрабатывает перспективное меню минимум на две учебных недели, которое согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора. В Белгородской области сохранены региональные инициативы по питанию: обучающиеся бесплатно будут получать молоко и мёд, также бесплатным для всех категорий учеников 1−11 классов является завтрак — за счёт средств бюджетов всех уровней.

1 сентября начнут работу 545 школ региона. Для них до конца 2020 года приобретены антисептические средства, термометры, приборы для обеззараживания воздуха, туалетная бумага. В целом на эти нужды выделено порядка 115 млн рублей, из которых 107 млн рублей — средства муниципальных бюджетов.

В 2021 году для школ продолжат закупать необходимые расходные материалы в пределах муниципального бюджета для муниципальных организаций, из областного бюджета — для организаций региона.