Подгорица, 31 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений по поводу того, какие политические силы сформируют власть в Черногории после парламентских выборов 30 августа. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель регионального отделения партии «Родина» в Воронежской области и учредитель Общества русско-сербско-черногорской дружбы Любомир Радинович.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

По его мнению, это будут три оппозиционных коалиции — «За будущее Черногории», сформированная вокруг «Демократического фронта», «Черным по белому», созданная лидером партии «УРА» Дританом Абазовичем, и «Мир — это наша нация», в которой центральное место занимают «Демократы Черногории» Алексы Бечича. Радинович отметил, что вместе они уже располагают достаточным количеством мест в черногорском парламенте.

Напомним, что по результатам подсчета 100% голосов избирателей правящая Демократическая партия социалистов набрала 35,06% голосов. Следом идет оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» с 32,55%. На третьем месте оппозиционное объединение партий «Мир — наша нация» — 12,53%. Еще одно оппозиционное объединение «Черным по белому» получило 5,53% голосов.

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«Эти три оппозиционных объединения даже без участия четвертого политического субъекта в состоянии обеспечить парламентское большинство из 41 места. Конечно, они смогли бы рискнуть и позвать в коалицию еще кого-то, но хорошо то, что они в данном случае не зависят от чужих решений», — отметил Радинович.

При этом эксперт считает хорошим моментом то, что эти три коалиции уже вечером после закрытия избирательных участков пригласили партии национальных меньшинств, которые по традиции вступают в поствыборные объединения с Демократической партией социалистов, присоединиться к ним и участвовать в формировании будущей власти вне зависимости от того, на чей стороне они были до вчерашнего дня. «Мне кажется, что это правильное решение — во имя мира и процветания Черногории было бы хорошо, чтобы национальные меньшинства пропорционально своей численности имели представителей в новом правительстве», — добавил Радинович.

По словам Радиновича, хорошо и то, что смена власти в Черногории произошла мирно, на выборах, которые при этом прошли без больших нарушений.

«Я хотел бы поздравить черногорский народ с долгожданным приходом свободы. Необходимость перемен давно назревала в стране, может быть, они пришли с опозданием, но хорошо, что этот день все-таки наступил», — сказал Радинович.

Эксперт отметил, что в Черногории теперь ожидается формирование своеобразного переходного правительства, которое в течение двух или трех лет восстановит нормальную работу государственных институтов.

«Такая перспектива мне кажется вполне реальной. Учитывая состав коалиции, которая претендует на создание этого правительства, я ожидаю, что за это время полностью нормализируются отношения Черногории с Сербией и Россией. А что касается евроинтеграции, она идет своим чередом. Я полагаю, что никто в Черногории нарочно не откажется от этого процесса, другой вопрос в том, каковы его перспективы. На мой взгляд, этот вопрос в данный момент просто не стоит на повестке дня не только Черногории, но и самого Евросоюза. Черногория должна в первую очередь заняться собой, заняться восстановлением хороших отношений с братскими странами — Сербией и Россией, а отношения с ЕС она должна строить с учетом математики, как все в Западной Европе и делают», — рассказал Радинович.

По его мнению, вопрос статуса Сербской православной церкви в Черногории после этих выборов должен разрешиться достижением такой договоренности между представителями церкви и новых властей, которая не будет препятствовать развитию страны, но одновременно не будет и ущемлять религиозные чувства православных верующих.

«Церковный вопрос, на мой взгляд, с самого начала был создан искусственно в головах тех политиков, которые не желают добра своей стране», — подытожил Любомир Радинович.