Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200 стартовал на Ленинградской атомной электростанции, которая входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Росэнергоатома» 31 августа, реакторная установка впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

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В концерне добавили, что в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция. При этом аппаратура контроля нейтронного потока фиксирует устойчивую нейтронную мощность. Теперь предстоит провести все необходимые тестирования. Всего их — более пятидесяти.

Александр Беляев. «После того, как эти операции будут завершены и расчёты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2

Как сообщало ИА REGNUM, ввод энергоблока №6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию начался 19 июля 2020 года. Тогда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка с ядерным топливом.

Напомним, ввод шестого ленинградского энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок заменит своего «старшего брата» — энергоблок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, эффективно отработавшего в течение 45 лет.