Москва, 31 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Уже с 1 сентября в Москве начинается сезонная вакцинация от гриппа. Об этом журналистам заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«С 1 сентября в Москве стартует сезонная вакцинация от гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа», — сказал Хрипун.

По его словам, жители столицы смогут бесплатно получить вакцину во взрослых и детских поликлиниках, а также в 44 мобильных пунктах, из которых 36 появятся на станциях метро, две — на станциях МЦК, ещё две — на железнодорожных платформах, и четыре — в центрах «Мои документы».

Для того, чтобы получить вакцину, потребуется предоставить паспорт и письменное согласие, которое можно будет составить на месте. Сама процедура займёт 10−15 минут.