Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Следователи СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту обнаружения в тоннеле петербургской подземки, между станциями метро «Шушары» и «Дунайская», мёртвого тела молодого человека. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Напомним, ранее сообщалось, что утром 31 августа в тоннеле на «фиолетовой», пятой линии Петербургского метрополитена было обнаружено обезображенное тело молодого человека, из-за чего на час перекрывалось движение поездов на этом участке метро.

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Как установили следователи, погибший — 22-летний мужчина, который спустился в метро накануне поздним вечером. При осмотре следователи обнаружили на теле погибшего травмы, характерные для травмирования подвижным составом электропоезда.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела.

Добавим, по данным ряда СМИ, погибший — диггер, который имел при себе видеокамеру. Возможно, он собирался незаконно снять видеролик о работе метро.