Белгород, 31 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на 1 и 2 сентября в Белгородской области. Температура воздуха на 7−9 градусов превысит климатическую норму, сообщили 31 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 1 и 2 сентября местами в регионе ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35−36 градусов, что превысит климатическую норму на 7−9 градусов.

Спасатели обращают внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. Также при выходе на улицу следует надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды.