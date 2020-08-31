Тамбов, 31 августа, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области 31 августа выявлено 25 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявлен 6751 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 5773 человека, в том числе девять — за последние сутки. Скончались 45 пациентов.