Тверь, 31 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В Тверской области по состоянию на 31 августа зарегистрировано 193 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 4184 пациента.