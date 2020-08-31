Иркутск, 1 сентября, 2020, 02:10 — ИА Регнум. В рамках визита в Иркутскую область министра здравоохранения России Михаила Мурашко состоялась торжественная передача ещё семи автомобилей скорой помощи класса В. Средства на покупку автомобилей выделены из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба областного правительства, новую технику, произведённую базе машин Ford Transit, получили станции Иркутска, Ангарска и Братска.

Пресс-служба правительства Иркутской области Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выучил ключи от машин представителям медицинских организаций Приангарья

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"Во время пандемии коронавирусной инфекции в пиковые дни нагрузка на скорую помощь возрастала более чем в два раза. На мой взгляд, вы с этим успешно справлялись. Каждый пациент рассчитывал на вас. По всей стране сделан акцент на модернизацию материально-технической базы скорой помощи. В этом году президент страны впервые утвердил День работника скорой помощи. Это дань уважения вашей тяжелой работе. Благодарю вас всех», — сказал Михаил Мурашко.

В церемонии также принял участие исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Со стороны правительства Иркутской области заверяю вас, что мы продолжим уделять особое внимание вопросам финансирования и софинансирования модернизации скорой медицинской помощи, кадрового состава службы и повышению квалификации работников», — отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

Накануне церемонии глава Минздрава Михаил Мурашко и исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев посетили несколько лечебных учреждений в Иркутске.

Первой точкой программы стал Иркутский областной онкодиспансер. В следующем году онкологическая служба региона отметит 80-летие. Сегодня ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» является современным лечебно-диагностическим учреждением. Оно имеет 26 отделений в четырех городах Приангарья — Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Иркутске. Коечный фонд диспансера составляет почти 1000 мест.

Затем министр и глава области осмотрели новую детскую поликлинику ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9». В ближайшее время, после оформления необходимых документов, учреждение примет первых пациентов. Оно будет обслуживать почти 20 тысяч детей. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием: здесь имеются компьютерный томограф, рентген-диагностический комплекс, водолечебная кафедра на четыре кабины, ортопантомограф, лабораторные комплексы, аппараты УЗИ и другое оборудование.

Михаил Мурашко и врио губернатора Игорь Кобзев также побывали на строительной площадке медицинского комплекса ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО». Здесь возводятся детская поликлиника на 400 посещений в смену и женская консультация на 200 посещений.

Глава минздрава ознакомился и с работой Иркутской областной клинической больницы. Михаил Мурашко отметил: это учреждение должно быть не только центром лечения наиболее тяжелых пациентов, но и проводить организационно-методическую работу по подбору, мониторингу пациентов на диспансерном наблюдении, чтобы своевременно принимать решения о плановой, а не экстренной помощи.

«Цель визита в первую очередь — посмотреть процесс и скорость реализации национальных проектов, достижение результатов. Плюс мы обсуждаем формат программы модернизации первичного звена медицинской помощи. Иркутская область является пилотной по внедрению системы менеджмента качества медицинских организаций, и нам хотелось бы, чтобы регион это направление продолжил», — подчеркнул министр здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Иркутской области. Помимо участия в церемониях вручения государственных наград и автомобилей скорой помощи, он посетит один из ФАПов, побывает в ряде медицинских учреждений региона, встретится с медиками.