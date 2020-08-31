В Тверской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
Тверь, 31 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В Тверской области 31 августа выявлено 24 новых положительных теста на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявлено 5407 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 4184 человека. Скончались 193 пациента.