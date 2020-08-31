Москва, 31 августа, 2020, 15:00 — ИА Регнум. О деле актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в гибели человека в ДТП, может узнать Голливуд. Как заявил сегодня, 31 августа, в ходе очередного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель по делу о смертельной аварии Теван Бадасян, соратники актёра готовятся написать туда письмо.

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР «Заграница нам поможет!»

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Он заявил, что вступил в некую международную группу по защите актёра.

«Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду, — приводит РИА Новости слова свидетеля. — Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы свидетель защиты актёра Михаила Ефремова. Которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Высокий человек в бейсболке находился в автомобиле актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом заявил российской столицы, Теван Бадасян заявил, что в автомобиле актёра находился высокий человек в бейсболке. По его словам, мужчина сел на заднее сиденье джипа, и это не был Михаил Ефремов.

Напомним, первое заседание по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, состоялось 5 августа в Пресненском районном суде столицы. По версии следствия, актёр за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которой после аварии скончался в больнице. В суде Ефремов, подозреваемый в гибели курьера Сергея Захарова, свою вину не признал, заявив, что ничего не помнит о дне трагедии.