Курск, 31 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Курской области 31 августа зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявлено 7120 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6013 пациентов. Скончались 53 человека.