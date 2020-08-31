Воронеж, 31 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Воронежской области 31 августа выявлено 98 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявлено 14 144 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 12 535 человек, в том числе 24 — за последние сутки. Скончались 109 пациентов.