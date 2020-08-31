Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готов к зиме, но отопление в жилых домах включат лишь «по отмашке» комитета по энергетике. Об этом 31 августа заявил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как отметил чиновник, по распоряжению губернатора города Александра Беглова, в этом году Петербург должен быть готов к зиме не к 15 сентября, как было принято ранее, а к первому дню осени. Это связано с пандемией коронавируса.

Городское жилищное хозяйство должно заблаговременно, в ранние сроки, предоставить в жилые дома тепло и горячую воду, чтобы обезопасить жителей и гостей Северной столицы от угрозы распространения простудных заболеваний и коронавируса.

«На сегодняшний день у нас должны были быть готовы 23 661 дом, из которых 358 зданий — специализированный жилищный фонд, то есть общежития, — пояснил Борщев. — На сегодняшний день 100% этих домов готовы к эксплуатации в зимний период».

Он отметил, что отопительный сезон в текущем году в жилых домах начнется по решению комитета по энергетике.

«Погода нам может сказать, когда будет периодическое протапливание. Распоряжение по периодическому протапливанию принимает комитет по энергетике», — объяснил спикер.

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